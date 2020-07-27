شرقي الفرات .. الاحتلال الأمريكي ينفّذ عملية إنزال جديدة

نفذّت قوات الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” عملية إنزال جوي جديدة في ريف القامشلي.



ونفذّت مروحيات تابعة للاحتلال الأمريكي بالتعاون مع “قسد” إنزالاً جويّاً بمحيط قرية ميسلون في ريف القامشلي دون معرفة الأسباب.



وفي السياق ذاته استقدمت قوات “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن بالتعاون مع “قسد” تعزيزات فنية لتوسيع مطار مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي.



وأضافت أن “التحالف الدولي” استقدم خبراء ومهندسين إلى مطار الشدادي، حيث بدأت الحفريات بالعمل بشكل فعلي داخل القاعدة الأمريكية غير الشرعية جنوب الحسكة.



وأشارت إلى أن طائرات مروحية أمريكية هبطت عدة مرات داخل القاعدة، تزامناً مع وصول قافلة لـ “التحالف” تحمل آليات خاصة بتعبيد الطرقات والحفر بالإضافة إلى ألواح اسمنتية ومواد خاصة بالبناء.



وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “الوطن” السورية بأن قوات “التحالف الدولي” و”قسد” أجروا تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في قاعدة حقل العمر النفطي في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.



يشار إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي تعمد في الفترة الأخيرة إلى إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية إلى قواعدها اللا شرعية شرقي الفرات السوري، إضافة إلى سعيها إلى زيادة عدد العناصر التابعين لها من خلال حملات التجنيد الإجباري التي تشنها ضد شبان وأطفال المناطق التي تحتلها.