شرطة منطقة دوما تكشف عصابة قامت بخطف وسلب وتلقي القبض على ثلاثة منهم

ادعى أحد المواطنين إلى شرطة منطقة دوما بإقدام عدة أشخاص مجهولين على خطفه، وسرقة مبلغ سبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية ومصاغ ذهبي منه ، وتعذيبه واستئصال حنجرته .



ومن خلال البحث والتحري الدقيق عنهم تمكنت شرطة منطقة دوما من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص منهم ، وهم المدعوون: ( ت . خ ) و( ع . ع ) و( أ. أ ) ، وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وبانتمائهم إلى المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف دمشق، وقيامهم بتسليم الشاكي إلى قائد مجموعة إرهابية مسلحة.ومازالت التحقيقات مستمرة معهم لكشف جميع ملابسات القضية، وإلقاء القبض على باقي أفراد العصابة، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص .



وزارة الداخلية