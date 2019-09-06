شرطة بلودان تلقي القبض على قاتل امرأة مسنة وسارق

وردت معلومات إلى شرطة ناحية بلودان حول وقوع جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة مسنة تعرضت لحادثة سلب من قبل شخص مجهول .



ونتيجة سرعة التحرك تمكنت دورية من شرطة ناحية بلودان من إلقاء القبض على الفاعل خلال وقت قصير تبين أنه يدعى ( همام. ص)،وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على دخول محل المرأة المذكورة بداعي السلب، وقام بضربها بجسم صلب على رأسها مما أدى إلى وفاتها على الفور .



ومن خلال تسيير الدوريات والمراقبة المستمرة من قبل دوريات شرطة مديرية منطقة الزبداني تم إلقاء القبض على شخص ليلاً أثناء محاولته الدخول إلى إحدى المزارع بقصد سرقتها ، تبين أنه يدعى ( ع. س ) ويوجد بحقه حكم قضائي بالسجن لمدة / 15/ سنة بجرم السرقة الموصوفة.



سيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص لينالا جزاءهما العادل.