شرائح الخيار قد تكون علاج لمشاكل العيون!

ربما شاهدت صورًا لأشخاص في منتجع صحي يسترخون مع شرائح الخيار على عيونهم، فالخيار من أهم العناصر الطبيعية التي لها تأثير مهدئ يقلل من التورم والتهيج والالتهاب عند استخدامه موضعياً، تابع المقال التالي لمعرفة فوائد الخيار للعيون .



فوائد الخيار للعيون



تناول الخضار المرتفع القيمة الغذائية مثل الخيار يرتبط بالشرة الصحية بشكل عام وبالتأكيد بالبشرة الرقيقة حول العينين، ولا تقتصر فوائد الخيار للعيون على تناوله فقط، حيث يمكن استخدام شرائح الخيار موضعيًا للعيون للكثير من الفوائد التي تشمل:



تورم وانتفاخ العين.



تهيج العين.



الهالات السوداء.



التجاعيد.



الخيار لتورم وانتفاخ العين



هناك عدد غير قليل من المكونات النشطة في الخيار، بما في ذلك فيتامين C وحمض الكافيين، ومن المعروف أن كل من هذه المواد تُستخدم لتهدئة الالتهاب والقضاء على احتباس الماء في الفضاء حول العينين، ونقله إلى أجزاء أخرى من الوجه والجيوب الأنفية.



سيقلل هذا من الانتفاخ والتورم الذي يمكن أن يحدث حول العينين، سواء من الإرهاق أو الحساسية أو أسباب أخرى.



الخيار لعلاج تهيج العين



هناك العديد من مضادات الأكسدة وغيرها من الخصائص المضادة للالتهابات في الخيار التي يمكن أن تساعد على القضاء على تهيج أو احمرار حول العينين.



في كثير من الأحيان يظهر رد فعل تحسسي على الجلد حول العين، مما يؤدي إلى تهيج العيون وتحولها للون الأحمر الدموي، وتطبيق شرائح الخيار المهدئة يمكن أن يعالج هذه المشكلة المزعجة بسرعة.



الخيار للهالات السوداء



تظهر الهالات السوداء غالبًا تحت العينين عند قلة النوم وزيادة الضغوط والتوتر، ولكن علاج العين بالخيار يساعد على تهدئة التمدد في تلك الأوردة التي تجعل الأوعية الدموية أكثر وضوحًا.



وعلاوة على ذلك، فإن فيتامين C الموجود في الخيار سيعمل على تفتيح الجلد حول العينين لجعل هذه الحالة أقل وضوحًا.



الخيار لتقليل التجاعيد

مع مجموعة من المركبات المضادة للأكسدة في هذه الخضروات المفيدة، يمكن منع الإجهاد التأكسدي بالكامل حول العينين، حيث يمكن تقليل التجاعيد عند استخدام الخيار لمنع نشاط الجذور الحرة وإزالة علامات الشيخوخة المبكرة وعيوب البشرة.



كيفية استخدام الخيار موضعيًا على العين؟



من السهل استخدام الخيار على موضعيًا على العين للاستمتاع بكل هذه الفوائد السابق ذكرها كالآتي:

الخطوة 1 – اغسلي وجهك جيدًا ثم قومي بتجفيفه.

الخطوة 2 – قطعي شريحتين سميكتين من الخيار من الثلاجة وضع واحد على كل عين.

الخطوة 3 – اتركي الشريحتان لمدة 20-30 دقيقة.

الخطوة 4 – اغسلي عينيك بماء بارد واتركها حتى تجف.

ملحوظة: يمكنك تكرار هذه العملية 3-4 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج ممتازة وزيادة التحسن في مظهر عينيك.