شخصيات مصرية: تشكيل حملة مليونية لإعادة العلاقات مع سورية

تركز لقاء وفد الحملة الشعبية لعودة العلاقات المصرية السورية مع طلاب وأساتذة كلية الإعلام بجامعة دمشق اليوم في مقر الكلية على أهمية التعريف بالحملة في أوساط الشباب السوري من أجل إطلاقها وتفعيلها بما يخدم عودة العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع المستويات.

وأكد الدكتور محمد سيد أحمد رئيس الوفد وأمين الشؤون السياسية في الحزب الناصري أن الحملة بدأت منذ نحو شهر في القاهرة على مستويين ورقي مكتوب والكتروني لجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات المؤيدة وتشكيل غطاء شعبي داعم لهذا الموضوع على شكل حملة مليونية مبينا أن الوفد يسعى من خلال زيارته دمشق إلى إطلاقها في سورية أيضا.