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شخص يخطف نفسه ويطلب من والده فدية خمسة ملايين ليرة سورية بريف دمشق

بتاريخ 2019-4-24 ادعى شخص من أهالي وسكان الكسوة الى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق بخطف ولده المدعو (م – ع) مواليد 1990 وقيام الخاطفين بالتواصل معه من جوال ولده وإعلامه بأن ولده موجود لديهم ويريدون فدية مبلغ مالي قدره خمسة ملايين ليرة سورية مقابل إطلاق سراحه أو سوف يقومون بقتله يوم الجمعة الموافق تاريخ 2019-4-26 ، وبدأ الخاطفون يرسلون رسائل وصور عبر برنامج “واتسآب” على جوال والد ووالدة المخطوف وهو معصوب العينين وتبدو عليه علامات الخوف والرعب .
ومن خلال مراقبة الاتصالات والبحث والتحري وجمع المعلومات عن اشخاص تربطهم علاقة قوية بالمخطوف تم الاشتباه بشخص يدعى (ض – م) مواليد 1992 وإلقاء القبض عليه في محلة خان دنون في الكسوة ، وبتحري منزله تم العثور على المدعو (م – ع) الشخص المخطوف وتم احضارهما الى الفرع .

 وبالتحقيق مع المقبوض عليه (ض – م) اعترف بالاتفاق والتنسق مع (م – ع) للادعاء بأنه مخطوف والاتصال بوالده وطلب فديه مالية مقابل حصوله على مبلغ خمسمائة الف ليرة سورية ويكون باقي المبلغ من نصيب (م – ع) الذي اعترف بالتخطيط والادعاء بأنه مخطوف للحصول على مبلغ مالي من والده كونه يريد السفر خارج القطر ، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص .الشرطة Police