شحن 500 طن قمح يوميا من مراكز الحبوب إلى الصوامع في الحسكة

بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالحسكة غازي الناصر أنه يتم يوميا شحن 500 طن من القمح من مراكز الحبوب إلى الصوامع في مدينتي الحسكة والقامشلي ومنها إلى المطاحن لتزويد المخابز العامة والخاصة والاحتياطية في المحافظة بمادة الطحين.



وخلال جولة ميدانية اليوم على فرع الصوامع في مدنية الحسكة قال الناصر إن.. “الهدف من الجولات الإشراف على سير عمليات الغربلة والتعقيم لمادة القمح وفق المواصفات النظامية المحددة”.



من جهة ثانية أشار الناصر إلى أن المديرية صادرت في الأسبوع الماضي كمية 120 كيلوغراما من مادة اللحوم الفاسدة من أحد المحلات في منطقة سوق الهال بمدينة الحسكة وجرى إغلاق المحل وإتلاف الكميات المصادرة إلى جانب مصادرة 50 كيسا من مادة الخبز لدى أحد التجار وتوزيعها مجانا للأسر المحتاجة في مدينة الحسكة.



ونظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في العام الماضي 275 ضبطا تموينيا مخالفا مع إغلاق 62 من المحلات والمطاعم والمخابز الخاصة المخالفة ومصادرة 2500 كيس من مادة الخبز وتوزيعها مجانا للمواطنين.

سانا