خروج طريق مصياف حماة عن الخدمة بسبب غزارة الأمطار
الجيش يدمي «النصرة» في ريفي حماة وإدلب وتظاهرات بالرستن طالبت بخروج «النصرة»
عدوان أردوغان مفروش بجثث جنوده ومفاوضات دخول الجيش إلى عفرين إيجابية
هدوء على جبهة الغوطة الشرقية.. وأنباء عن مفاوضات ماراثونية
خشية أميركية على طائراتها في سورية ودخول «روس» البحر الأسود
داعش يجتاح منطقة سيطرة «النصرة» في اليرموك.. والخيارات تضيق أمام الأخير
شحن 31 ألف طن من الأقماح تم العثور عليها في أوكار “داعش” بريف دير الزور
المجموعات الإرهابية تستهدف بالقذائف الصاروخية حي المحافظة بحلب
أخبار ليل الجمعة الميدانية
تركيا تضرب عفرين بالغازات السامة
صراع على حقول النفط السورية
لافروف: القوات الأميركية تتواجد في سورية بشكل غير قانوني
السيد نصر الله: المنطقة كلها أصبحت في قلب معركة النفط والغاز
العثور على مقبرة جماعية تضم جثامين 34 شهيداً أعدمهم إرهابيو داعش
«مشيئة الدولة» تحمي عفرين وأهلها ..وتيلرسون في أنقرة... بلا مترجمين

شحن 31 ألف طن من الأقماح تم العثور عليها في أوكار “داعش” بريف دير الزور

 

واصل فرع الحبوب بدير الزور عملية شحن الأقماح التي تم العثور عليها في المناطق التي كان ينتشر فيها إرهابيو تنظيم “داعش” بالريف الشرقي إلى حمص ودمشق.

وذكر مدير فرع الحبوب في دير الزور المهندس أديب ركاض أن عمليات شحن الأقماح مستمرة نظرا لأنه لا توجد في المحافظة إمكانية لتخزين ومعالجة الكميات التي تم العثور عليها في مناطق ريف دير الزور الشرقي وتم استردادها بعد تحرير تلك المناطق من إرهابيي “داعش” على يد ابطال الجيش العربي السوري .

وأشار ركاض إلى أن كميات الأقماح التي وجدت في هذه المناطق تقدر بحدود 50 ألف طن مبينا أن كميات الأقماح التي تم شحنها منذ 8 تشرين الأول الماضي ولغاية 15 شباط الجاري بلغت نحو 31 ألف طن.

وعثرت وحدات من الجيش العربي السوري خلال تمشيطها ريف دير الشرقي على آلاف الأطنان من القمح والطحين المسروقة كانت مخبأة داخل أوكار إرهابيي تنظيم “داعش”.

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.