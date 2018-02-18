شحن 31 ألف طن من الأقماح تم العثور عليها في أوكار “داعش” بريف دير الزور

واصل فرع الحبوب بدير الزور عملية شحن الأقماح التي تم العثور عليها في المناطق التي كان ينتشر فيها إرهابيو تنظيم “داعش” بالريف الشرقي إلى حمص ودمشق.

وذكر مدير فرع الحبوب في دير الزور المهندس أديب ركاض أن عمليات شحن الأقماح مستمرة نظرا لأنه لا توجد في المحافظة إمكانية لتخزين ومعالجة الكميات التي تم العثور عليها في مناطق ريف دير الزور الشرقي وتم استردادها بعد تحرير تلك المناطق من إرهابيي “داعش” على يد ابطال الجيش العربي السوري .

وذكر مدير فرع الحبوب في دير الزور المهندس أديب ركاض أن عمليات شحن الأقماح مستمرة نظرا لأنه لا توجد في المحافظة إمكانية لتخزين ومعالجة الكميات التي تم العثور عليها في مناطق ريف دير الزور الشرقي وتم استردادها بعد تحرير تلك المناطق من إرهابيي “داعش” على يد ابطال الجيش العربي السوري .