شجار على دخول الحمام أدى لهبوط طائرة

ذكرت قناة "ABC News" ان طائرة تابعة لشركة الطيران "دلتا ايرلينز" الاميركية هبطت اضطراريا بعد إقلاعها بقليل بسبب شجار بين راكبة وطاقم الطائرة على دخول الحمام.



وأوضحت القناة أن راكبة قررت الذهاب إلى الحمام في وقت غير مسموح فيه للركاب بالتحرك، وعندما حاول طاقم الطائرة منعها اندلعت مشاجرة وارتفع الصياح بعد أن التحق بها مرافقها. وبعدما حذر الطيار الركاب من أنه سيضطر إلى العودة في حال عدم التزام الهدوء، قرر العودة بالطائرة إلى المطار الذي أقلع منه وتم إخراج المرأة ومرافقها وإيقافهما في انتظار توجيه تهمة مخالفة القوانين الفدرالية والمحلية.

وكالات