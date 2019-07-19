شبكة محليّة للنقل السككي في دمشق وحولها

رسمت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، خارطة طريق متكاملة لمستقبل أعمالها، في أبعاد متخصصة بالنقل السككي و أخرى تتعلق بالاستثمار العقاري للموجودات والإمكانات.



وأكد مدير عام المؤسسة حسنين علي أن لدى المؤسسة خارطة استثمارية لكافة العقارات التابعة لها التي تقوم بطرحها للاستثمار في المزاد العلني بالتنسيق مع الجهات المعنية، الأمر الذي يحقق لها إيرادات جيدة تمكنها من تغطية نفقات مشروع نقل الضواحي المؤلف من أربعة محاور والذي سينطلق من المحطة الأم خلف محطة الحجاز ويتفرع عنها ضمن أربعة محاور الأول منها سينطلق من محطة الحجاز باتجاه محطة القدم ثم محطة السيدة زينب إلى مدينة المعارض وصولاً إلى محطة المطار، أما المحور الثاني فبدايته ستكون من محطة الحجاز باتجاه محطة القدم ثم صحنايا إلى الكسوة فالدير علي وصولاً إلى منطقة الجامعات في غباغب، في حين خط سير المحور الثالث من محطة الحجاز باتجاه القدم إلى محطة حوش بلاس ومنها إلى داريا ثم المعضمية فقطنا، أما بالنسبة للمحور الرابع فستكون نقطة انطلاقه من محطة الحجاز إلى البرامكة ثم الربوة ودمر والهامة وصولاً إلى قدسيا.



وكشف علي عن سعي المؤسسة للتواصل مع الدول الصديقة لتطوير واستثمار المحاور السككية التابعة لها من خلال مشروع نقل الضواحي بالقطارات الكهربائية، وعليه تلقت المؤسسة عدداً من العروض من شركات روسية وإيرانية وصينية وهي الآن قيد الدراسة للوصول إلى صيغة تعاقدية وفق قانون التشاركية، كما تتم حالياً دراسة الطلب الذي تقدمت به الجامعات الخاصة في منطقة غباغب على اتوستراد درعا للعمل على تسيير قطار بشكل يومي لنقل 40 ألف طالب من دمشق إلى مقر جامعاتهم هناك





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