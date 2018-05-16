وحدات من الجيش تعثر على دبابات وأسلحة ثقيلة داخل أوكار الإرهابيين خلال تمشيطها منطقة القلمون الشرقي
القيادة العامة للجيش تعلن إعادة الأمن والأمان إلى 65 مدينة وبلدة وقرية في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي
أسرار جديدة تفضح عمليات قذرة قام بها “المارينز” في سوريا والعراق
«أستانا 9»: رهانات متباينة على «تخفيض التصعيد»
4 كروت حمراء بيد الأسد.. ترقبوا مفاجات شهر تموز
سوري يشغل السويد باختراعه مادة فريدة عجز عنها العلماء لعقود
بيان مشترك لضامني عملية أستانا: الالتزام الثابت بسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها
الجعفري: مرتاحون لنتائج أستانا 9
الكشف عن مخطط خطير في سوريا
معادلة نصرالله الجديدة: العمق الإسرائيلي مقابل الخطوط الحمراء
«أستانا 9» ينطلق بغياب أميركي: «تحولات» مدروسة في مناطق «تخفيض التصعيد»
نصر الله: الانتصار الحقيقي في سورية صنعه السوريون
الجعفري: ناقشنا مع الوفدين الروسي والإيراني تفاصيل أجندة جولة أستانا 9 والقضايا التي تهم الأطراف الثلاثة
وحدات الجيش تتقدم باتجاه بؤر الإرهابيين في شارع دير ياسين على الأطراف الشمالية لحي الحجر الأسود
«حميميم»: لدينا بنك أهداف استراتيجية لـ«النصرة» سيتم تدميرها

شبكة خنادق وألغام وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في بلدة حربنفسه بريف حماة الجنوبي

عثرت وحدات من الجيش العربي السوري على شبكة من الخنادق ومقرات من مخلفات الإرهابيين خلال تمشيط بلدة حربنفسه بريف حماة الجنوبي تمهيداً لدخول وحدات قوى الأمن الداخلي إليها.

وأفاد مصدر ميداني  بأن عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري أزالت السواتر الترابية والمتاريس الإسمنتية وفككت عشرات الألغام على المدخل الرئيسي لبلدة حربنفسه زرعها الإرهابيون قبيل إخراجهم إلى شمال سورية.

وبين المصدر أن عناصر الهندسة فككوا 10 عبوات ناسفة على مدخل سكة القطار المؤدي إلى وسط البلدة وعثروا أثناء فتح الطرق إلى مركز ناحية بلدة حربنفسه على غرف عمليات وشبكة خنادق للإرهابيين قرب سكة القطار بطول 3 كيلومترات.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط مقرين لمتزعمي تنظيمي ما يسمى “لواء الحق” و”لواء الأنصار” الإرهابيين، مبيناً أن عمليات التمشيط شملت جميع المباني الحكومية تمهيداً للبدء بإعادة ترميمها وتفعيلها لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأعلنت منطقة حر بنفسه خالية من الإرهاب أول أمس بعد إخراج جميع الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية مع عائلاتهم إلى شمال سورية في إطار تنفيذ الاتفاق القاضي بإنهاء الوجود الإرهابي في ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.