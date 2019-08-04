شاهد .. محرقة دبابات و آليات النصرة في ريف حماة الشمالي

نشرت وكالة آنا نيوز الروسية مشاهد بطولية من معارك الجيش السوري ، قبيل إعلان الهدنة ، ضد جبهة النصرة في ريف حماة الشمالي .



و قد أظهرت المشاهد لقطات من معركة الجيش السوري ضد النصرة وذلك خلال التقدم شرق بلدة تل ملح ، وتحرير بلدات حصرايا و مزارع الزكاة و الري وغيرها من المواقع .



وتخلل الفيديو مشاهد ملتقطة عبر طيران الاستطلاع في الجيش السوري أظهرت لحظة تدمير الطيران السوري والروسي لآليات ومدرعات ودبابات جبهة النصرة و تحويلها إلى خردة .



وكان الجيش السوري استعاد السيطرة على بلدات تل ملح والجبين ، و وسع من نطاق نفوذه شرق البلدتين ، مسيطرا ً على قرى حصرايا و أبو رعيدة و مزارع الزكاة و وادي حسمين وغيرها من المواقع .



وهدفت العملية العسكرية إلى توسيع نطاق أمان طريق محردة – السقيلبية من قذائف المسلحين المستمرة على المنطقة ، والتي راح ضيحتها ، مؤخرا ً ، عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء .



وكانت قيادة الجيش السوري أصدرت ، على خلفية اتفاقات استانا ، بياناً أعلنت فيه استعدادها لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب شريطة التزام الجماعات الإرهابية باتفاق سوتشي والانسحاب من المنطقة المنزوعة السلاح مسافة 20 كم مع سحب كامل أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة .



وأكدت القيادة أنه في حال تعذر تطبيق اتفاق سوتشي مجددا ً ، فإن العمليات العسكرية ستستمر .

وخلال الأيام الماضية ، توقفت الأعمال العسكرية في ريف حماة الشمالي ، وأعلنت قيادات الجماعات المسلحة التزامها بالهدنة ، في حين رفض متزعم النصرة الجولاني ، عبر بيان نشره أمس، الانسحاب مسافة 20 كم مؤكدا ً التزامه بوقف اطلاق النار بعد تلقيه أوامر تركية بذلك .





وكان الجيش السوري بدأ خلال شهر أيار الماضي عملية عسكرية داخل المنطقة المنزوعة السلاح في ريف حماة الشمالي ، استطاع من خلالها السيطرة على أكثر من 30 قرية وبلدة وتكبيد المسلحين مئات القتلى والجرحى من جنسيات سورية و غير سورية وذلك بعد فشل الضامن التركي في إلزام المسلحين على تطبيق الاتفاق .



المصدر : موقع مراسلون / يوشع يوسف