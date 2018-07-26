الجيش يبسط سيطرته على على العديد من القرى والبلدات شمال غرب درعا وجنوب شرق القنيطرة
الجيش يبسط سيطرته على على العديد من القرى والبلدات شمال غرب درعا وجنوب شرق القنيطرة
من أين هاجم “داعش” السويداء ومن نسّق تحركاته؟
شهداء وجرحى بتفجير انتحاري إرهابي في السويداء ومصرع 4 دواعش بدوما
الجيش يتقدم على حدود الجولان
العدو الإسرائيلي يستهدف إحدى طائراتنا الحربية على أطراف وادي اليرموك
الجيش السوري يحرر 21 قرية وبلدة بريفي القنيطرة ودرعا
مسلحو نوى سيخوضون المعارك إلى جانب الجيش السوري في درعا!
معارك وادي اليرموك انطلقت
رفع العلم الوطني في بلدة نصيب تمهيدا لعودة مؤسسات الدولة إليها
عودة المئات من أهالي القلمون الغربي إلى قراهم قادمين من لبنان عبر معبر الزمراني
معلومات جديدة و خطيرة حول عملية تهريب الخوذ البيضاء
تصعيد ضد «داعش» في وادي اليرموك
عدوان إسرائيلي جديد... والجيش يوسع السيطرة جنوباً
عدوان جوي إسرائيلي على مواقعنا العسكرية في مصياف

شاهد لأول مرة.. ظهور مروحيات سرية سورية ذات قدرات خطيرة

شاهد لأول مرة.. ظهور مروحيات سرية سورية ذات قدرات خطيرة

أفادت معلومات نُشرت في ربيع عام 2018 عن وجود مروحية روسية مزودة بجهاز للتشويش الإلكتروني يتميز بفاعلية عالية في سوريا.

وزودت هذه المروحية وهي من طراز “مي-8” بجهاز “ريتشاغ-أ في”. ويقدر هذا الجهاز وهو من صنع روسي، على تعطيل

إلكترونيات الطائرات والصواريخ (أو “خرقها بالنار” وفقا لتعبير موقع “فيستنيك”).


وأخيرا بات معلوما أن القوات الجوية السورية تملك معدات مماثلة وهي من صنع كوري شمالي.


ويُعتقد أن القوات السورية حصلت على هذه المعدات التي تظل تحاط بالسرية الشديدة، قبل بدء أحداث الحرب ضمن شحنة أسلحة وأنظمة إدارة نيران


 الدبابات وصواريخ تكتيكية وصواريخ مضادة للدبابات وصلت من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.