شاهد كيف حرّر الجيش السوري بلدة الهبيط في ريف إدلب ( فيديو )

نشرت وكالة Anna News الروسية فيديو معركة الجيش السوري ضد إرهابيي جبهة النصرة خلال تحرير بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي .



وبحسب ما تُرجم عن الوكالة ، فقد تمكنت القوات السورية من تحرير بلدة الهبيط بالكامل بعد هجوم ليلي متواصل أسفر عن مقتل وجرح عشرات المسلحين من إرهابيي جبهة النصرة .

ويظهر الفيديو مراحل تحرير الجيش السوري للبلدة ، حيث تقدمت القوة الضاربة في الجيش السوري من محور بلدة كفرنبوذة باتجاه مغر الحمام ، واستطاعت القوات من بسط السيطرة عليها خلال ساعات .



وبدأت القوات حينها مرحلة اقتحام بلدة الهبيط من المحورين الجنوبي و الغربي ، ومع ساعات الفجر الأولى كانت البلدة تحت السيطرة بالكامل .

وتخلل الفيديو مشاهد ملتقطة عبر الطيران المسير السوري ، أظهرت لحظات قصف القوات الجوية السورية والروسية لآليات وعربات ومقرات جبهة النصرة في الهبيط والمواقع المحيطة ، وتدميرها بشكل كامل .

يذكر أن الجيش السوري استطاع تحرير بلدة الهبيط فجر يوم الأحد بعد هجوم استمر لمدة خمسة ساعات وحتى الثالثة فجراً .



وتواصل القوات السورية عملياتها العسكرية ضد إرهابيي النصرة في عدة محاور من الريف الحموي والإدلبي ، وتمكنت مؤخرا ً من تحرير بلدة سكيك وتلتها شرق خان شيخون بـ 8 كم .



المصدر : مراسلون + Anna News / يوشع يوسف