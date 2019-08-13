شاهد كيف حرّر الجيش السوري بلدة الهبيط في ريف إدلب ( فيديو )
نشرت وكالة Anna News الروسية فيديو معركة الجيش السوري ضد إرهابيي جبهة النصرة خلال تحرير بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي .
وبحسب ما تُرجم عن الوكالة ، فقد تمكنت القوات السورية من تحرير بلدة الهبيط بالكامل بعد هجوم ليلي متواصل أسفر عن مقتل وجرح عشرات المسلحين من إرهابيي جبهة النصرة .
ويظهر الفيديو مراحل تحرير الجيش السوري للبلدة ، حيث تقدمت القوة الضاربة في الجيش السوري من محور بلدة كفرنبوذة باتجاه مغر الحمام ، واستطاعت القوات من بسط السيطرة عليها خلال ساعات .
وبدأت القوات حينها مرحلة اقتحام بلدة الهبيط من المحورين الجنوبي و الغربي ، ومع ساعات الفجر الأولى كانت البلدة تحت السيطرة بالكامل .
وتخلل الفيديو مشاهد ملتقطة عبر الطيران المسير السوري ، أظهرت لحظات قصف القوات الجوية السورية والروسية لآليات وعربات ومقرات جبهة النصرة في الهبيط والمواقع المحيطة ، وتدميرها بشكل كامل .
يذكر أن الجيش السوري استطاع تحرير بلدة الهبيط فجر يوم الأحد بعد هجوم استمر لمدة خمسة ساعات وحتى الثالثة فجراً .
وتواصل القوات السورية عملياتها العسكرية ضد إرهابيي النصرة في عدة محاور من الريف الحموي والإدلبي ، وتمكنت مؤخرا ً من تحرير بلدة سكيك وتلتها شرق خان شيخون بـ 8 كم .
المصدر : مراسلون + Anna News / يوشع يوسف