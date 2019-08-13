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شاهد كيف حرّر الجيش السوري بلدة الهبيط في ريف إدلب ( فيديو )

نشرت وكالة Anna News الروسية فيديو معركة الجيش السوري ضد إرهابيي جبهة النصرة خلال تحرير بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي .

وبحسب ما تُرجم عن الوكالة ، فقد تمكنت القوات السورية من تحرير بلدة الهبيط بالكامل بعد هجوم ليلي متواصل أسفر عن مقتل وجرح عشرات المسلحين من إرهابيي جبهة النصرة .
ويظهر الفيديو مراحل تحرير الجيش السوري للبلدة ، حيث تقدمت القوة الضاربة في الجيش السوري من محور بلدة كفرنبوذة باتجاه مغر الحمام ، واستطاعت القوات من بسط السيطرة عليها خلال ساعات .

 وبدأت القوات حينها مرحلة اقتحام بلدة الهبيط من المحورين الجنوبي و الغربي ، ومع ساعات الفجر الأولى كانت البلدة تحت السيطرة بالكامل .
وتخلل الفيديو مشاهد ملتقطة عبر الطيران المسير السوري ، أظهرت لحظات قصف القوات الجوية السورية والروسية لآليات وعربات ومقرات جبهة النصرة في الهبيط والمواقع المحيطة ، وتدميرها بشكل كامل .
 يذكر أن الجيش السوري استطاع تحرير بلدة الهبيط فجر يوم الأحد بعد هجوم استمر لمدة خمسة ساعات وحتى الثالثة فجراً .

وتواصل القوات السورية عملياتها العسكرية ضد إرهابيي النصرة في عدة محاور من الريف الحموي والإدلبي ، وتمكنت مؤخرا ً من تحرير بلدة سكيك وتلتها شرق خان شيخون بـ 8 كم .

 

 


المصدر : مراسلون + Anna News / يوشع يوسف