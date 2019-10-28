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شاهد عيان لعملية مقتل “البغدادي” يروي ما رأى و”النصرة” تفرض طوقاً أمنياً حول مكان العملية

بعد الإعلان عن مقتل متزعم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي خلال عملية أمنية في قرية باريشا في ريف إدلب الشمالي والتي تسيطر عليها “جبهة النصرة” في إدلب، أكدت تقارير إعلامية أن “النصرة” حاصرت موقع الإنزال الأمريكي، ومنع مسلحوها وسائل الإعلام من الاقتراب.

وأكدت قناة “روسيا اليوم” أن “النصرة” فرضت طوقاً أمنياً على المنطقة التي شهدت أمس السبت العملية التي قُتل خلالها البغدادي.

ونشرت “روسيا اليوم” مقطع فيديو يُظهر رجل راعي غنم كان شاهداً على العملية يروي لمسلحي “النصرة” ما حدث، حيث أكد أن قوة أجنبية برفقة جنود عرب، هبطت في ساعة متأخرة من الليل، وعبر مكبرات الصوت صدر نداء “أبو محمد سلامة سلم حالك”.

وأضاف “بعد أن أطلق الجنود النار على المنزل، وداهموه، أخرجوا 3 أطفال وسلموهم للراعي، وطلبوا منه الهرب بهم مسافة 1 كم، وأخبروه بأنه يمكنه العودة إلى الخيمة التي يسكن بها قرب المنزل بعد أن يسمع 3 غارات قوية، ويقصد الجنود بذلك الغاراتِ التي دمرت مكان العملية بعد انتهائها”.

يشار إلى أن الإعلان عن مقتل البغدادي في إدلب، يؤكد صحة التقارير التي أكدت على وجود مسلحي “داعش” في إدلب إلى جانب “النصرة” والفصائل التابعة لها.