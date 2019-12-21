شاهد تكدس عناصر داعش في سجن الحسكة

تناقلت صفحات محلية، صوراً جديدة من داخل سجن غويران في مدينة الحسكة الذي يضم سجناء تنظيم داعش، والذي تديره ميليشيا “قسد” بإشراف من قوات التحالف الدولي.



وأظهرت الصور حالة الوهن والذل لسجناء تنظيم داعش، في وقت يضم السجن قرابة 5000 سجين من عناصر وقياديي تنظيم داعش المحليين والأجانب.



وتكررت مؤخراً حالات سماح ميليشيا “قسد”، بتصوير سجناء داعش، حيث دخلت خلال الفترة الماضية كاميرات تلفزيونية إلى داخل السجن، إذ سبق وأن نشرت قناة CBS الأمريكية تقريراً تلفزيونياً مصوراً من داخل سجن مدينة الحسكة، في أيلول الماضي.



ودعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أكثر من موقف الدول الأوروبية لاستعادة مواطنيها المنتسبين لتنظيم “داعش” والذين جرى اعتقالهم واحتجازهم في سجون ميليشيا “قسد” ويشرف عليها التحالف الدولي شمال شرقي سوريا، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده مستعدة لاتخاذ كافة التدابير حيال محتجزي داعش في سجون “قسد”.



وكان القائد العام لميليشيا “قسد”، مظلوم عبدي، قال في قت سابق إن مراقبة أسرى تنظيم داعش، أولوية ثانوية بالنسبة لـ “قسد” بعد أن مهدت الولايات المتحدة الطريق لـ “الهجوم التركي”، وفق تعبيره، في إشارة إلى عملية “نبع السلام”، التي أطلقها الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، للقضاء على ميليشيا “الوحدات الكردية”، و”داعش”، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وكالات