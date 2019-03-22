شاهد تدريبات الطيارين الروس في سماء سوريا

نشرت قناة “زفيزدا” التلفزيونية العسكرية الروسية مقطع فيديو، أظهر تدريبات الطيارين الروس في أجواء سوريا.

وعرض الفيديو بضع مقاتلات روسية من طراز “سو-35” من جيل “4 ++”، أقلعت من قاعدة “حميميم” الجوية الروسية في سوريا.



وتم تصوير بعض مشاهد الفيديو من قمرة قيادة إحدى الطائرات، فيما رصدت كاميرا أخرى تحليق مقاتلة “سو-35” متعددة المهام من مسافة قريبة.



وتدرب أفراد أطقم الطائرات على تجنب نيران العدو عن طريق إطلاق بالونات تمويه حرارية والقيام بمناورات أخرى.

وقالت قناة “زفيزدا” إن المهمة الرئيسة الموكلة حاليا إلى الطيارين الروس، تنحصر في فرض السيطرة على الأوضاع الجوية في المناطق الخالية من التصعيد.



المصدر: زفيزدا