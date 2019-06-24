شامخاني: الوجود الإيراني في سورية شرعي وأي اعتداء سيلقى رداً حاسماً

أكد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى في إيران على شامخاني، أن الجانب الروسي أبلغهم بترتيبات اللقاء الذي تنوي له أمريكا و”إسرائيل” في القدس المحتلة بمشاركة روسيا لبحث قضية الوجود الإيراني في سورية.



وشدد شامخاني، خلال لقاء أجراه مع قناة “روسيا اليوم” على أن الوجود الإيراني في سورية شرعي ولا يمكن أن يجبرهم أحد على الخروج من البلاد.



وقال شامخاني: “إن الجانب الروسي أبلغ طهران بترتيبات اللقاء في القدس، وموسكو أطلعتنا على أن من طرح عقد اللقاء هو الاحتلال الإسرائيلي، وأنا أرى أنه سيكون لقاءً خادعاً”.



وأضاف: أن “الملف النووي الإيراني لن يكون مطروحاً للبحث خلال هذا الاجتماع، وعلى الأرجح سيتم التركيز على مسألة الوجود الإيراني في سورية”.



كما حذر شامخاني من أن “أي اعتداء على الإيرانيين في الأراضي السورية من قبل الاحتلال الإسرائيلي سيلقى رداً حاسماً، ولن نتراجع عن خطوطنا الحمراء”، مشيراً إلى أن “إيران أعلنت دائماً أن سياساتها في سورية واضحة تماماً، ولا تراجع عنها”.وتحدث شامخاني خلال اللقاء عن العلاقات الإيرانية-الروسية في سورية حيث قال: “إن سياساتنا مع موسكو مبنية على التعاون في مكافحة الإرهاب، وقمنا بتعاون ميداني جيد، ونسعى للاستقرار والأمن، ونرى أن الحوار السياسي هو الطريق الوحيد لحل المشكلة في سورية، وفي كل المنطقة يجب إنهاء الأزمات عبر الحوار السياسي”.



ويأتي حديث الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى في إيران قبل يومين من موعد الاجتماع الذي من المقرر عقده في القدس المحتلة بين أمريكا والكيان الإسرائيلي وروسيا، والذي يهدف إلى مناقشة الوجود الإيراني في سورية.