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شاعران سوريان يفوزان بالقلادة الذهبية في مهرجان الجواهري بأستراليا

فاز الشاعران منير خلف وآمال اللطيف بالقلادتين الذهبيتين في الدورة السابعة من مهرجان الشاعر محمد مهدي الجواهري الشعري 2018 دورة الشاعرة لميعة عباس عمارة الذي أقيم ليلة أمس في مدينة فيرفيلد الاسترالية.

وتخاطب قصيدة الشاعر خلف الفائزة (كأنك صوت أناي) وهي من شعر التفعيلة الأرض التي جهل الإنسان قيمتها وهو يرتكب كل أنواع القهر والفساد على ظهرها دون مراعاة لأمومتها أما قصيدة الشاعرة اللطيف الفائزة وهي من الشعر العمودي فحملت عنوان (عراب القوافي) وعبرت فيها عن فخرها وإعجابها بالشاعر الجواهري الذي عشق دمشق وتغنى بها وألف فيها القصائد الجميلة الخالدة وآثر العيش فيها حتى نهاية حياته.

و أكد الشاعر خلف أن الفوز بالجائزة هو فوز للشعر الذي ينبغي أن يتحول إلى مصابيح تضيء عتمة الطريق الذي شوه معالم اخضراره الكثير من الطارئين على الحياة مشيرا إلى أن السوريين يجيدون صياغة الأمل من رحم الألم لأنهم أبناء اللحظة المشرقة وأبناء الأرض وأبناؤها القادمون.

أما الشاعرة اللطيف فعبرت عن اعتزازها بحصول شاعرة سورية على هذه الجائزة التي تعد فريدة في تاريخ الشعر العمودي الحديث.

ومهرجان الجواهري تظاهرة شعرية أدبية سنوية يقيمها الصالون الثقافي في منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي حيث تضمنت دورة المهرجان للسنة الحالية معرضا للفنون التشكيلية والأشغال والحرف اليدوية ومعرضا للكتاب إضافة إلى إلقاء قصائد مختلفة المواضيع للعديد من الشعراء ومنها قصائد للشاعرة لميعة عباس عمارة .

والشاعر منير خلف من مواليد الحسكة عام 1970 يحمل إجازة في اللغة العربية وهو رئيس فرع لاتحاد الكتاب العرب وصدرت له عدة مجموعات شعرية هي أبحث عن تسعة أيام في الأسبوع .. وغبار على نوافذ الروح.. وسقوط آخر الأنهار.. ولمن تأخذون البلاد ..وجنازة الإرث.. ووقت لبكاء الأصابع .. وكأنك وحدي.. وأمسك الأرض وأجري.

أما الشاعرة أمال اللطيف فهي من مواليد الحسكة تكتب الشعر العمودي والتفعيلة وفازت بالعديد من المسابقات الشعرية المحلية ومنها المركز الأول في مسابقة بدوي الجبل التي أقامها ملتقى القرداحة الثقافي مؤخرا وكرمت من قبل منظمات ثقافية محلية وعربية وحاصلة على دكتوراه فخرية من المجلس الأعلى للإعلام الفلسطيني ومن الأكاديمية العالمية للسلام.

الجدير ذكره أن الشاعر السوري ابن محافظة الحسكة علي جمعة الكعود فاز بالقلادة الذهبية في الدورة السادسة من المهرجان الذي أقيم في مدينة سيدني باستراليا العام الماضي في مجال شعر التفعيلة عن قصيدته (منسيون على قارعة الحرب).

 

 

سانا

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