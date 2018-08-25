شاشات الوطن بحلة جديدة الأحد المقبل

ليس لدى أحد من كل من عمل وتعب من الزملاء على الهوية البصرية الجديدة وهم بأن النقلة ستضع الإعلام السوري دفعة واحدة لتضاهي بصرياً قنوات عالمية تبث بتقنية الـ HD .. الهوية الجديدة التي ستنطلق بعد غد الأحد مساء أُعدت بخبرات وطنية بعد أن تم رفض أحد العروض التي تقدمت لذلك بتكلفة 300 ألف دولار .. تحت ظروف الحصار وضمن ظروف وشروط تقنية صعبة وفي ذروة البحث عن وقت مع حالة الاستنفار الدائم الذي كان عليه الإعلام في الفترة الماضية على مدار الساعة يشعل الإعلام السوري شمعةً ويخطو خطوة للأمام ضمن الحدود المقبولة تتبعها سلسلة من الخطوات لتطوير شكل الصورة ومضمون الخطاب.









الهوية البصرية والدورة البرامجية القادمة تتضمن شكلاً بصرياً جديداً لحزمة القنوات التلفزيونية والإذاعية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والتي تجمعها الوردة الدمشقية ويجسدها “لوغو” جديد يحمل رمزية الوردة التي تنتمي إلى دمشق وحدها فقط، وتحمل اسمها في كل لغات العالم Rosa Damascena مع إضافة لمسة في التصميم تتعلق بالموزاييك الدمشقي الفريد من نوعه.









ويضم الشعار الجديد ألواناً لكل قناة وتحتوي ضمناً على ألوان علم الجمهورية العربية السورية، على أن تحافظ الإخبارية السورية على “اللوغو” الخاص بها مع تطوّر بسيط فيه.









اعتباراً من يوم الأحد سيكون المشاهد السوري والعربي أمام حزمة من البرامج الجديدة ستنطلق في الفضائية السورية (القناة السورية) والإخبارية السورية والإذاعات بديكورات واستديوهات جديدة وبمضمون مختلف وسيحتل الجانب الخدمي والتفاعلي مع المواطن المساحة الأكبر منها .. وستكون الانطلاقة الجديدة بميثاق الشرف الإعلامي الذي يحمل أمانة ورسالة الدماء التي سكبها إعلاميو سورية الشهداء في هذه الحرب دفاعاً عن الحقيقة ولأجل سورية الحبيبة.

