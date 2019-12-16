شاحن هاتف يودي بحياة طفلين !

توفى طفلان مصريان، يقيمان في العاصمة السعودية الرياض، يوم أمس الأول؛ بسبب تماسّ كهربائي في شاحن هاتف في غرفتهما.



وتم تداول صورة الطفلين، هناء (11 عامًا) وسليم (9 أعوام)، عبر صفحات الجالية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال والد الطفلين، إنهما توفيا نتيجة حريق، والمصدر الرئيس للحريق هو شاحن الهاتف، وفقًا لما نقلته عنه قنوات فضائية مصرية.



وأوضح والد الطفلين، أنهما كانا نائمين أثناء خروجه من المنزل وبعد 10 دقائق أخبره مالك المنزل عبر اتصال هاتفي بنشوب حريق في منزله، وتم إبلاغ الدفاع المدني على الفور، إلا أن الطفلين كانا توفيا.



صحيفة سبق