شابة سورية تتصدر خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت

يثبت السوريون في المغترب مجددا حضورهم المتميز في كل المجالات حيث تصدرت مؤخرا الشابة السورية فرح ناصر الحجلي لائحة خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت للعام 2018 بكل أقسامه بحصولها على المرتبة الأولى بدرجة امتياز.

حرصت فرح على تحقيق النجاح والتميز عبر اهتمامها ومتابعتها لتفاصيل دراستها إذ قالت :“كان قراري منذ اللحظة الأولى لدخول المعهد أن أستغل الوقت وأعمل بجد واهتمام فكنت متابعة لأساتذتي ومهتمة بما يقدمه زملائي من نشاط مع تخصيص وقت للقراءة” معربة عن سعادتها وفخرها بأنها مثلت أحد جوانب الإنجاز السوري في المغترب.

فرح ذات 21 ربيعا ترعرعت في بيت سوري يعشق الوطن ويلتزم الفن والثقافة وخاصة أن والدها خريج كلية الفنون الجميلة ويعمل بالإخراج الصحفي في الكويت إضافة إلى موهبته في الرسم والنحت ما جمع لديها مخزونا بصريا وفكريا تعتبره ركيزة نجاحها.

بشغف ومسؤولية تسعى فرح لتحقيق ذاتها عبر رسالة فنية وإنسانية تمثل حضارة هويتها وانتمائها معتبرة أن على المغترب أن يعكس حالة إيجابية وفعالة تجاه قضايا وطنه الأم وبوعي تام ورؤية أخلاقية ليكون مساهما في بناء مستقبله.

وتختم فرح: “لدي الكثير من الأفكار والمساعي وما زلت في البداية.. سأجتهد لتحقيقها وأتمنى أن أكون حالة رضا وفرح تخص بلدي ومجتمعي وأهلي”.

شاركت فرح بعروض وتمثيل مسرحي في العديد من المهرجانات العربية التي أقيمت في الكويت كما حصلت على عدة جوائز آخرها جائزة أفضل ممثلة عربية شابة عن دور ثان في عام 2017.



سانا