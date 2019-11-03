شابة تجر عملية في الدماغ وهي مستيقظة وتتحدث إلى الأطباء

بقيت شابة أمريكية مستيقظة خلال خضوعها لعملية جراحية في الدماغ، وليس هذا فقط بل تمكنت من الحديث إلى الأطباء أثناء العملية بينما كان الآلاف من العالم يشاهدونها في بث مباشر على “فيسبوك”.



وذكرت وكالات أنباء نقلا عن مصادر طبية داخل المشفى أن الفتاة البالغة من العمر 25 عاما خضعت لعملية إزالة ورم من الدماغ.



وأوضحت هذه المصادر أن الهدف من بقائها مستيقظة أثناء فتح جمجمتها حتى يتمكن الأطباء من التأكد من أنهم لن يتسببوا في أي ضرر للأجزاء التي تتحكم في قدرتها على النطق، كما طلبوا منها أن تقول كلمات مختلفة لرسم “خريطة” لدماغها.



واستمر البث المباشر الذي شاهده ما يقرب من 100 ألف شخص مدة 40 دقيقة وهو جزء من العملية التي استمرت أربع ساعات ونصف ساعة، حيث ظهرت الفتاة وهي تتحدث مع الأطباء فيما يجرون لها الجراحة الدماغية.



وكانت الفتاة تعرضت لجلطة إثر تورم أوعية دماغية في الفص الصدغي الأيسر أثر في قدرتها على التحدث.



يذكر أن الأطباء حاولوا علاجها بالدواء، غير إن ذلك لم يجد نفعاً، فأوصى طاقم طبي حينها بأن يصار إلى إجراء عمل جراحي في دماغها لإزالة كتلة الأوعية الدموية.





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