شاب يفقد بصره بسبب البطاطا المقلية

فقد شاب بريطاني عمره 17 عاما بصره، بسبب إدمانه على تناول رقائق البطاطا المقلية وذلك نتيجة لنقص حاد في الفتيامينات بنظامه الغذائي.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، لم يتناول الشاب الذي يعيش بمدينة بريستول أي فاكهة أو خضروات طوال 15 عاما بل كان يكتفي بتناول النقانق المقلية ورقائق البطاطا.



وبدأ بصر الشاب يضعف شيئا فشيئا لنقص فيتامين ب وفيتامين د والنحاس في نظامه الغذائي، وهو ما جعله مضطرا لترك الدراسة بالجامعة.



وطوال 3 سنوات فقد الشاب بصره بعدما أصيب بحالة تسمى بـ "اعتلال الأعصاب البصرية" التي تنتج عن نقص العناصر الغذائية الحيوية.



وأعرب الشاب عن حزنه الشديد حيث علق على حالته قائلا إنه كان يحب اللعب مع أصدقائه كثيرا لكنه الآن لم يعد باستطاعته ممارسة أي نشاط وأصبح منعزلا.