شاب يحرق نفسه احتجاجاً على الأوضاع المعيشية في تونس

أحرق شاب نفسه في تونس احتجاجاً على الأوضاع المعيشية التي تمر بها البلاد، ما دفع التونسيين للتظاهر.



ووفقاً لوكالة “رويترز”، فإن الشرطة التونسية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين الذين أغلقوا الطرق في بلدة جلمة جنوب البلاد، بعد وفاة الشاب الذي أحرق نفسه.



وأغلق المحتجون الطرقات من خلال حرق إطارات السيارات، ما دفع الشرطة للتدخل من أجل إعادة فتح الطرقات.



وأوضحت الوكالة أن بعض سكان بلدة جلمة المحاذية لمدينة سيدي بوزيد، أصيبوا باختناق جراء القنابل المسيلة للدموع، كما أصيب عدد من أفراد الأمن أيضاً.



وكان الشاب عبد الواحد الحبلاني البالغ 25 عاماً قد أحرق نفسه احتجاجاً على الفقر وسوء الأحوال المعيشية، وتوفي في المستشفى يوم الجمعة الفائت، في واقعة تعيد إلى الأذهان إضرام محمد البوعزيزي النار في نفسه عام 2010، الأمر الذي أشعل شرارة الثورة التونسية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محتلفة.



ولفتت “رويترز” إلى أنه منذ وفاة البوعزيزي في كانون الأول من عام 2010 حذا العديد من الشبان حذوه بإشعال النار في أنفسهم في مواجهة الصعوبات الاقتصادية المزمنة في تونس.



من جهة ثانية، احتج مئات المتظاهرين أمس السبت، في العاصمة التونسية على العنف بحق المرأة، داعين السلطات لتعزيز حقوق التونسيات.