شاب سوري يكتشف ثغرة أمنية في موقع “فيس بوك”

اكتشف الشاب السوري محمد علي الحماد ثغرة أمنية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تهدد حسابات مستخدميه وأبلغ إدارة الموقع لتلافي الثغرة وتحسين مستويات الأمان فيه.



شغف الحماد بتفاصيل العمل التقني جعله يصب اهتمامه في كيفية عمل مواقع التواصل الاجتماعي ليتوصل إلى اكتشاف ثغرة أمنية بعد البحث والتجارب حيث أوضح أن العملية بدأت بتحديد الهدف أولا وإجراء جميع التجارب الممكنة مع التفكير بطرق لم يتوصل إليها أحد من قبل.



وأجرى الحماد الطالب في السنة الرابعة بالهندسة المعلوماتية في الجامعة الافتراضية التجارب على إحدى الصفحات واختبر الميزات الموجودة فيها في عملية استغرقت نحو 3 أيام متواصلة دون نوم حتى استطاع التوصل إلى المشكلة وتحديد خطورتها وأثرها على المستخدمين وتسجيل ذلك بمقطع فيديو وإرساله لإدارة “فيس بوك”.



وقال الحماد إنه تواصل مع فريق “فيس بوك” من خلال صفحة مخصصة لذلك وحين عرض الثغرة جاءت الكثير من الردود حولها والتأكيد عليها من قبل المستخدمين لتقوم إدارة “فيس بوك” بتطبيق ذات الخطوات التي سبقتهم إليها والتحقق من وجود الثغرة وإرسالها للفريق المختص للإصلاح ليخبروني بعد ذلك بإصلاح المشكلة وانه يمكنه التحقق من ذلك بنفسي.



ويرى الحماد أن مسألة موضوع الأمان في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أمر نسبي ولا يوجد شيء آمن في عالم الانترنت.



وختم الحماد حديثه : “نحن كشباب سوري على مستوى عال من الذكاء علينا أن نؤمن بقدراتنا فرغم كل الظروف والصعوبات لم نيئس واستطعنا أن نحقق الإنجاز والتميز في الداخل والخارج”.



سانا