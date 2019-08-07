شاب سوري يحصد أعلى وسام دولي

نجح “مصون الرفاعي” أحد متطوعي فرع “حمص” للهلال الأحمر السوري، في الحصول على وسام “فلورانس نايتنغل” وهو أعلى وسام دولي تمنحه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمرضين الأكثر شجاعة وتفانياً في العمل تم تاسيسه منذ 107 سنوات.

“خالد حبوباتي” رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، التي قامت بترشيح “الرفاعي” تكريما لجهوده الفاعلة في الفترة الماضية، و”فيليب سبويري” رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في “سوريا”، قاما بتقليد ” الرفاعي” الوسام ضمن حفل رسمي بحضور أعضاء إدارة المنظمة وممثلون عن جمعيات وطنية، بعد ثلاثين عام من نجاح سيدة سورية في الحصول عليه في عام 1989.