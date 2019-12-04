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شاب روسي يقتل صديقه بسبب قطة

عمد شاب في إقليم بريموريه أقصى الشرق الروسي، إلى قتل صديقه بعد شجار عنيف بسبب محاولة الأخير قتل قطة عمداً.
وعثرت الشرطة، حسب وكالة “نوفوستي”، على جثة الضحية (53 سنة) يوم الأحد، وعلى رأسه جروح وكدمات.


وقامت الشرطة في الإقليم الروسي بفتح تحقيق جنائي في قضية “إلحاق ضرر عمداً تسبب في الوفاة”.

 وبعد القبض على المشتبه به، وهو شاب يبلغ من العمر 22 سنة، اعترف بأنه اعتدى على صديقه المخمور، بسبب إقدام الأخير على قتل قطة.


وأوضح القاتل أنه وجه له ضربات بقضيب حديدي على رأسه ما تسبب بقتله.


الجدير ذكره قيام محكمة ماليزية بسجن رجل لمدة 34 شهراً وتغريمه بمبلغ من المال بعدما قتل قطة بوضعها داخل آلة لتجفيف الملابس.