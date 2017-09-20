سيناريو التدخل التركي في إدلب

أكدت معلومات متقاطعة من مصادر أهلية وأخرى معارضة مقربة من الميليشيات المسلحة في إدلب وريف حلب الشمالي أن الجيش التركي سيعتمد في توغله داخل محافظة إدلب على ميليشيات «درع الفرات» مع توفير غطاء ناري جوي وبري لها وقد يضطر إلى الاستعانة بقوات النخبة لديه كرأس حربة لتأمين ممرات تقدم للميليشيات في بعض محاور التدخل الحدودية، على حين تتكفل هي بالوصول إلى عمق المحافظة وخصوصاً إلى إدلب المدينة وجبل الأربعين في أريحا.

ورجحت المصادر أن تنسحب جبهة النصرة، واجهة ما تبقى من «هيئة تحرير الشام» بعد الانشقاقات التي طالت صفوفها، أمام تقدم الجيش التركي وميليشياته من دون قتال في معظم معاقلها الرئيسة وأن تجري اشتباكات محدودة في بعض الجيوب التي تضم مقاتلين عرباً وأجانب يرفضون تنفيذ السيناريو المتفق عليه سلفاً مع أنقرة، على أن يقود خطوط الانسحاب إلى ريف إدلب الشرقي الذي سيشكل معقل فرع تنظيم القاعدة الأخير في المحافظة التي ثبت دخولها منطقة رابعة من مناطق «خفض التوتر» بموجب مقررات الجولة السادسة من مفاوضات «أستانا 6» التي اختتمت أعمالها الجمعة الماضية.