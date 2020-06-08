سيناتور روسي: أمريكا تزعزع الاستقرار في سورية

اتهم السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أمس الأحد، الولايات المتحدة الأميركية بزعزعة الاستقرار في سورية وعدد من الدول التي ولّدت فيها تنظيم داعش الإرهابي وتنظيمات إرهابية أخرى.



وكتب السيناتور في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رداً على الدبلوماسي الأميركي مايكل ماكفول: إنكم تحتلون بلداناً كاملة، مثل العراق، وتدمرون دول أخرى، وتجلبون الفوضى وأسواق العبيد، كما هو الحال في ليبيا وذلك بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.



وكان الدبلوماسي الأميركي طالب بوشكوف بانتقاد حكومته كما يفعل هو بانتقاد أميركا.



واتهم بوشكوف، الولايات المتحدة بزعزعة استقرار المناطق التي ولّدت فيها منظمات إرهابية مثل تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك دعم التنظيمات الإرهابية في سورية.



وختم بوشكوف بالقول مخاطباً الدبلوماسي الأميركي: «وما زلتم تتحدثون عن روسيا؟ هراء».