"سيلفي" لـ نمر مهدد بالانقراض تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "صورة سيلفي" لنمر آمور المهدد بالانقراض "التقطها" بنفسه في محمية "أرض النمر" بإقليم بريمورسك شرق روسيا.



واتضح أن النمر استطاع "التقاط" صورة لنفسه بفضل كاميرات المراقبة التي ثبتها موظفو محمية "أرض آمور" لمراقبة هذا النوع من النمور الآيل للانقراض.



ونشرت الصورة بادئ الأمر في موقع إدارة المحمية الروسية على "فكونتاكتي" ومن ثم تناقلتها مواقع الإنترنت الأخرى لفرادتها وطرافتها.



وأكد المكتب الصحفي للمحمية، أن هذه الصورة كشفت الفضول الزائد لنمر آمور، وأشارت إلى أهمية وجود كاميرات المراقبة لرصد هذا النوع الفريد من الحيوانات.



المصدر : RT