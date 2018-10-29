سيصل 50 ألف طن موز من لبنان

أكدت مصادر في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بدء منح موافقات إجازات استيراد الموز اللبناني، مبيّنةً أن الكيلو الواحد سيباع محلياً بين 300 – 350 ليرة سورية، بعد إضافة الرسوم والأعباء المالية المترتبة على الشحن.



وبيّنت المصادر وصول عدد الموافقات الممنوحة حتى تاريخه حتى 10 موافقات، أغلبها أصبح في مرحلة الشحن من لبنان إلى سوريةوبحسب المصادر، فإنه ستصل كميات لا تقل عن 50 ألف طن من لبنان، وسعر الشحنة الواحدة 250 ألف دولار، أي أن الكيلو الواحد سعره 225 ليرة، ما سيؤدي لانخفاض سعر الموز الصومالي الذي يدخل تهريباً ووصل سعر الكيلو منه إلى 900 ليرة.



وقبل أسبوعين، كشف وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر، أن الجانب السوري وافق على استيراد الموز من لبنان حتى نهاية نيسان 2019، مؤكداً أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على المزارع اللبناني.



وتمنع الحكومة السورية استيراد الموز حالياً لأن كلفة استيراده تقدر بنحو 70 مليون دولار سنوياً، وفق ما قاله مصدر في "مديرية الجمارك العامة" مؤخراً مبيّناً أنه رقم مهم للقطع الأجنبي.



وتعد إجازات استيراد الموز مقيدة بالموز اللبناني حصراً، والذي يتاح في موسم معين، وهو من تشرين الأول وحتى نهاية نيسان من كل عام، ما يدفع التجار إلى تأمين الموز خارج هذه المدة عبر مناشئ أخرى كتهريبه من الصومال.



وفي العام الماضي، وصل سعر كيلو الموز اللبناني إلى 600 – 800 ليرة، في الوقت الذي تعهدت به "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بإيصاله إلى يد المستهلك بسعر 400 ليرة.