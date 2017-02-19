سيريتل تدخل سوق دمشق للأوراق المالية

مع دخول سيريتل عامها الـ17 .. أسهمها رسمياً ضمن سوق دمشق للأوراق المالية ..

استكمالاً لإجراءات الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات في تنظيم قطاعها وطبقاً لأحكام قانون الاتصالات ولوائحه التنفيذية وانطلاقاً من مهمة سوق دمشق للأوراق المالية في تنظيم جميع العمليات المتعلقة بإدراج وتداول وتسوية وانتقال ملكية الأوراق المالية، تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين سوق دمشق للأوراق المالية والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات وشركة سيريتل بتواجد جهات إعلامية رسمية، وذلك لإدراج أسهم شركة سيريتل لدى السوق تطبيقاً لأحكام محضر الاتفاق الموقّع بين الهيئة والشركة السورية للاتصالات.

الدكتور عبد الرزاق قاسم المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية أكد بدوره قائلاً: "تنبع أهمية مذكرة التفاهم من أنها تشكل القاعدة القانونية التي تمكننا من إدراج أسهم شركة سيريتل وكافة شركات الاتصالات المرخصة وفق الأسس ضمن سوق دمشق للأوراق المالية، ووفق الضوابط الواردة في ترخيص الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات. نعلق آمالاً كبيرة على إدراج أسهم سيريتل في زيادة قيم وحجوم التداول وخلق تنوع جديد في سوق دمشق للأوراق المالية من حيث الشركات المدرجة حيث يبلغ رأسمال شركة سيريتل ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسون مليون ليرة سورية، كما أن هذا الإدراج يعني إضافة قطاع الاتصالات الرائد في الاقتصاد السوري إلى القطاعات الاقتصادية المدرجة شركاتها في السوق كقطاعات البنوك والتأمين والصناعة والخدمات".

المذكرة جاءت بإحدى عشر بنداً بموجبها تلتزم الأطراف الثلاثة بتنفيذها، كما صرّح الدكتور المهندس إباء عويشق المدير العام للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات: "الحدث يبدو بسيطاً لكنه في الحقيقة خطوة هامة وجزء من الاستحقاقات الأساسية والهامة بما يخص قطاع الاتصالات والتي تُرافق وضع قانون الاتصالات- الصادر عام 2010- موضع تنفيذ واستكمال إجراءاته، كما أكد: "استكملنا فترة التحضير وأصبحنا جاهزين لمثل هذا الحدث الذي يعطي قيمة لسوق دمشق للأوراق المالية، فشركة سيريتل لها تاريخ كبير بتقديم الخدمات وبالنجاح الاقتصادي وبالصمود بوجه الأزمات التي تعرضتلها ونحن سعداء أنه خلال السنوات الماضية عملية تحول العقود لتراخيص سمحت للشركات بأن تضع جهداً كبيراً واستثمارات أكبر بمرحلة الأزمة من أجل الحفاظ على جودة الخدمة وتقديمها بأسعار مقبولة ومتاحة لكل شرائح المجتمع". متمنياً تعميم فكرة إدراج الأسهم بسوق الأوراق المالية لأنها مؤسسة هامة ومكون أساسي لاقتصاد البلدان.

تخلل توقيع المذكرة تبادل نصب تذكارية ودرع للأطراف المتعاقدة بعد أن صرّحت المدير التنفيذي لشركة سيريتل السيدة ماجدة صقر- التي بدأت كلمتها بـ "منحبا كتير وبتحبنا أكتر" قاصدةً بها سورية - قائلة: "اليوم وفي ظل مرحلة ما بعد الأزمة نؤكد على أن العمل المشترك يداً بيد هو جزء من ورشة الإعمار، ونحن سعداء أننا قمنا بإدراج أسهمنا بسوق دمشق للأوراق المالية قبل مرور ثلاث سنوات على حصولنا على الرخصة. سيريتل اليوم لديها 6355 مساهماً و1000 سهم من أسهمها لألف طفل من أسر شهداء الجيش العربي السوري والتي تولت مؤسسة أمانة الشهيد المحفظة المالية لهم". في نهاية الحديث تمنت السيدة صقر ازدهار السوق المالية وأن يعود بلدنا الغالي للأفضل.

في الخامس عشر من شباطتم توقيع مذكرة تفاهم بين سوق دمشق للأوراق المالية والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات وشركة اتصالات سورية متمثلة بـ "سيريتل" والتي صادف أن يوم 14 شباط الذكرى السابعة عشرة لتأسيسها، شراكة تدل على تعزيز الثقة بالاقتصاد السوري، نأمل بها إحياءً جديداً للاقتصاد السوري والنهوض به إلى الأمام.

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