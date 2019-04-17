سيرونكس تطرح شاشات جديدة بمواصفات عالية..إليكم الأسعار

تحت رعاية السيد وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة وبجهود إدارة وعمال وفنيي شركة سيرونكس تم الاقلاع بمعمل التلفزيون الملون بعد تأمين مستلزمات الانتاج الخاصة بإنتاج القياسات 55-50-43-24 والتي تتميز بمواصفات عالية من حيث إمكانية تصفح الانترنت-smrt -wifiوالبث الرقمي الارضي، وذلك بأسعار تترواح





-55 ألف /بوصة 24/



-179 ألف/ 43 بوصة smrt/



-294 ألف / 50 بوصة smrt -4k /



-305 ألف / 55 بوصة smrt /



وزير الصناعة أثنى على عزيمة العمال بمتابعة العملية الإنتاجية في بعض أقسام تلك الشركة خلال السنوات الماضية على الرغم من الظروف الأمنية وصمودهم و بقاءهم طوال سنوات الأزمة خلف آلاتهم لاستمرار العملية الانتاجية وعَمِل على تحفيزهم معنويا وماديا و أكد أهمية إعادة اقلاع هذا المعمل بالنسبة للقطاع العام الصناعي بشكل عام ولاسم سيرونكس العريق في إنتاج التلفزيونات مؤكدا بأن عملية الاقلاع من الخطوات المهمة لإبراز تعافي الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية بعد الحصار الإقتصادي والعقوبات المفروضة واستمرارية العمل على تطويرها والنهوض بواقعها مشددا على ضرورة اعادة المجد والسمعة الحسنة لسيرونكس والتنوع بالانتاج العلمي المنافس ومواكبة التطور التكنولوجي والتعاون والتوأمة مع مركز الابحاث الصناعية لتلافي البطىء الحاصل ولنترجم محبة الوطن بالانتاج والعمل ..



مدير شركة سيرونكس المهندس لؤي ميداني نوه بأنه سيتم البيع في مراكز الصيانة الموزعه على كافة المحافظات .



الاقتصاد اليوم