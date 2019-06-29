سيدتان تؤسسان شركة لإنشاء معمل أدوية بريف دمشق

صادقت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على تأسيس “شركة فيتا – نوتريا” المحدودة المسؤولية، والتي ستقوم بإنشاء معمل لصناعة الأدوية في عدرا بريف دمشق.



وبحسب النظام الأساسي للشركة فإن الشركة ستعمل أيضاً في مجال تعبئة الحليب المجفف، واستيراد وتصدير تجهيزات المشافي والمخابر وكافة المستلزمات الطبية والمستحضرات التجميلية.



وتعود ملكية الشركة، إلى كل من سوزان محمد خالد الحناوي و يارا أحمد باسل الموشي حيث تملك كل منهما 50% من رأسمال الشركة.



وصادقت الوزارة مؤخراً، على تأسيس “شركة داوود فارما” التي ستعمل على تأسيس منشأة دوائية تنتج مجموعة متنوعة من الأصناف الدوائية في ريف دمشق.



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