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سيدة تقتل صديقتها ‘الحامل’ وتسرق الجنين من بطنها يوم زفافها !

 

في جريمة مروعة في الولايات المتحدة، أقدّمت شابة على قتل صديقتها يوم زفافها قبل استخراج جنينها من داخل رحمها، بحي برونكس في نيويورك.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن “الشابة آشلي واد، قتلت صديقتها أنجليك سوتون (22 عامًا) بعد أن قامت باستدراجها ثم فتح رحمها واستخراج جنينها الذي نجا بأعجوبة”.

وقالت الصحيفة إن “الجانية قامت بعد جريمتها بإعداد زجاجة حليب بكل هدوء لإطعام الطفلة الرضيعة، قبل أن تتصل بصديقها لتخبره أنها رزقت بطفلة”.

ولدى وصول صديق القاتلة “أندروا” إلى المنزل عثر على “واد” تحمل الطفلة بجانب جثة صديقتها فسارع إلى استدعاء الشرطة. ووفقًا للتقارير اعترفت آشلي واد “بطعن صديقتها وأصرت على أن الطفل يخصها ولكن أكاذيبها فُضحت بعد أن وصل خطيب الضحية باتريك برادلي إلى المستشفى ليكتشف أنها ماتت وأن امرأة أخرى تدعي أنها أم طفلته”.


وكشفت التحقيقات أن القاتلة اتصلت بصديقتها القديمة أنجليك عندما أعلنت أنها حامل بطفلة على مواقع التواصل الاجتماعي وأدعت أنها ستلد طفلة في الوقت نفسه تقريبًا، رغم أنها لم تكن حاملًا. وتقربت المتهمة إلى صديقتها وفي يوم زفاف أنجليك استدرجت أشلي صديقتها الحامل في شهرها التاسع إلى منزلها، مدعية أنها احضرت لها هدية قبل أن تطعنها بسكين في رقبتها حتى لا تتمكن من الصراخ بينما تتابع الشابة المتوحشة هجومها.

وبرزت تفاصيل القضية عندما حكمت المحكمة على “أشلي” بالسجن 40 عامًا بعد اتهامها بالقتل من الدرجة الثانية والاختطاف.

 

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