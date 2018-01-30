سيدة تقتل صديقتها ‘الحامل’ وتسرق الجنين من بطنها يوم زفافها !

في جريمة مروعة في الولايات المتحدة، أقدّمت شابة على قتل صديقتها يوم زفافها قبل استخراج جنينها من داخل رحمها، بحي برونكس في نيويورك.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن “الشابة آشلي واد، قتلت صديقتها أنجليك سوتون (22 عامًا) بعد أن قامت باستدراجها ثم فتح رحمها واستخراج جنينها الذي نجا بأعجوبة”.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن “الشابة آشلي واد، قتلت صديقتها أنجليك سوتون (22 عامًا) بعد أن قامت باستدراجها ثم فتح رحمها واستخراج جنينها الذي نجا بأعجوبة”.

ولدى وصول صديق القاتلة “أندروا” إلى المنزل عثر على “واد” تحمل الطفلة بجانب جثة صديقتها فسارع إلى استدعاء الشرطة. ووفقًا للتقارير اعترفت آشلي واد “بطعن صديقتها وأصرت على أن الطفل يخصها ولكن أكاذيبها فُضحت بعد أن وصل خطيب الضحية باتريك برادلي إلى المستشفى ليكتشف أنها ماتت وأن امرأة أخرى تدعي أنها أم طفلته”.

ولدى وصول صديق القاتلة “أندروا” إلى المنزل عثر على “واد” تحمل الطفلة بجانب جثة صديقتها فسارع إلى استدعاء الشرطة. ووفقًا للتقارير اعترفت آشلي واد “بطعن صديقتها وأصرت على أن الطفل يخصها ولكن أكاذيبها فُضحت بعد أن وصل خطيب الضحية باتريك برادلي إلى المستشفى ليكتشف أنها ماتت وأن امرأة أخرى تدعي أنها أم طفلته”.