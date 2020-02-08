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سيدات الساحل تحققن الفوز على الرفاع البحريني ضمن الدورة العربية للأندية

سيدات الساحل تحققن الفوز على الرفاع البحريني ضمن الدورة العربية للأندية

حصد نادي الساحل للسيدات بكرة السلة فوزه الأول، في الدورة العربية الخامسة للأندية التي تحتضنها الشارقة الإماراتية.

وتغلب الساحل على الرفاع البحريني بنتيجة 50×47، بعد التمديد إثر انتهاء الوقت الأصلي 41×41.

وخسر الساحل مباراته الأولى ضد سبورتنغ المصري 42×66، في حين يلعب السبت مباراته الثالثة والأخيرة في الدور الأول ضمن المجموعة الأولى، أمام الفحيص الأردني.

وتضم قائمة الساحل كلاً من بتول أحمد ورشا سكران وعفاف عبيد، وريم أبو رحال ورولا حمادي وسوسن جمال الدين وآية شما ومي عثمان، ولاعبة نادي الثورة سيدرا سليمان، والمحترفات الصربية ميليسا دابوفيتش، والأميركية بريتني بيرد، والكولومبية نارلين كوردبا.