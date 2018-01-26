سيجارة واحدة في اليوم تضرّ بالقلب

اشارت صحيفة "التايمز" البريطانية في مقال بعنوان "حتى سيجارة واحدة في اليوم مضرة بالقلب"، إلى ان "تدخين سيجارة واحدة يومياً يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بمعدل 50 في المئة وذلك تبعاً لآخر الأبحاث التي أجريت مؤخراً". وأضافت أن "الباحثين أكدوا أن مضار ​التدخين​ أكثر مما كان متوقعاً مما يعني أن على المدخنين العمل على الإقلاع عن التدخين بدلاً من التخفيف من عدد ​السجائر​ التي يدخنونها يومياً".