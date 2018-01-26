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سيجارة واحدة في اليوم تضرّ بالقلب

 

اشارت صحيفة "التايمز" البريطانية في مقال بعنوان "حتى سيجارة واحدة في اليوم مضرة بالقلب"، إلى ان "تدخين سيجارة واحدة يومياً يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بمعدل 50 في المئة وذلك تبعاً لآخر الأبحاث التي أجريت مؤخراً". وأضافت أن "الباحثين أكدوا أن مضار ​التدخين​ أكثر مما كان متوقعاً مما يعني أن على المدخنين العمل على الإقلاع عن التدخين بدلاً من التخفيف من عدد ​السجائر​ التي يدخنونها يومياً".

ووجد الباحثون أن " الرجال الذين يدخنون سيجارة واحدة يومياً تزيد نسبة إصابتهم بأمراض القلب نحو 48 في المئة عن اولئك من غير المدخنين ، كما تكون نسبة إصابتهم بالجلطة الدماغية 25 في المئة أعلى من غيرهم".

أما بالنسبة للنساء اللواتي يدخن سيجارة واحدة يومياً، فإن نسبة إصابتهن بأمراض القلب تكون 57 في المئة وبالجلطة الدماغية 31 في المئة، بحسب الباحثين

 

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