سياسي تشيكي: الوجود العسكري الأميركي في سورية غير شرعي

أكد ياروسلاف دوبرافا عضو مجلس الشيوخ التشيكي أن الوجود العسكري الأميركي في سورية غير شرعي.





وأشار دوبرافا إلى أن “الولايات المتحدة هي التي أشعلت الحرب في سورية وهي من خلال تدخلها العسكري فيها تهدف إلى تدمير الدولة السورية تماما كما فعلت من قبل في العراق وليبيا بالاستناد إلى أدلة وحجج مزيفة”.





ولفت دوبرافا إلى أن أحدا لم يعط الأميركيين الحق بتصدير تصوراتهم ورؤيتهم الخاصة إلى دول مختلفة عنهم بالثقافة والتقاليد وهم لا يرغبون برؤية دول مزدهرة ليس لهم فيها أي تأثير مشددا على أن الشعب السوري وحده صاحب الحق بتحديد مستقبل بلاده وليس أي طرف آخر.





وانتقد دوبرافا الدور التخريبي الذي قام به الاتحاد الأوروبي في سورية مشيرا إلى أنه وبدلا من وقوفه إلى جانب الحكومة السورية الشرعية قام بدعم الولايات المتحدة كتابع لها.



