الجيش يتقدم في ريف حلب الجنوبي ويصل إلى مشارف الطريق الدولي
هيلاريون كبوشي: الطريق إلى فلسطين
الخارجية السورية: ندين بشدة “صفقة القرن” ونجدد وقوفنا مع كفاح الشعب الفلسطيني
نيبنزيا يذكر مؤلفي "صفقة القرن" بأن مرتفعات الجولان أرض سورية
تحرير خان طومان من الفصائل الإرهابية
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف قطاع غزة بعد ساعات من إعلان "صفقة القرن"
الدفاع الروسية: أمريكا تحول دون عودة الحياة الطبيعية إلى سورية
منظمة دولية تؤكد أن الاحتلال التركي قطع أكثر من 450 ألف شجرة في عفرين
الجيش يتقدم غرب حلب
الجيش يعلن تطهير بلدات بريف إدلب الجنوبي بينها معرة النعمان
حاجز للجيش يمنع دورية أمريكية من العبور عبر طريق حلب-الحسكة-الرقة
لافروف: لا يمكن أن يكون هناك رحمة مع المسلحين في إدلب
الجيش العربي السوري يدخل مدينة معرة النعمان جنوب إدلب ويبدأ بتمشيطها
الشمال السوري… حرب المعادلة الجديدة ورهان تركيا الأخير
الجيش العربي السوري يبدأ اقتحام مدينة معرة النعمان بعد فرار الإرهابيين عبر طريق أريحا
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

سياسي تركي: ما علاقة تركيا بعمليات الجيش السوري ضد “الإرهاب” في إدلب؟

قال عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الجمهوري التركي “أران أردام” إنه من حق الدولة السورية القضاء على “الإرهابيين” في أراضيها، متسائلاً باستغراب عن علاقة تركيا بما يجري في إدلب.

وفي حديث لقناة “تيل 1”  استنكر أردام رد فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبعض المسؤولين الأتراك حيال عمليات الجيش السوري في إدلب قائلاً: “ما علاقة تركيا بإدلب ومن ثم لماذا تعترض أنقرة على تحرير الجيش السوري لمدن وبلدات وقرى سورية كان الإرهابيون يحتلونها منذ سنوات”.

وأضاف أردام “إذا كان أردوغان متضامناً إلى هذه الدرجة مع الإرهابيين من تنظيم جبهة النصرة الموجودين في إدلب ومحيطها يستطيع أن يأتي بهم إلى تركيا ويساعدهم كما يشاء من منطلقات عقائدية مشتركة”.

وشدد على أنه ليس من حق تركيا التدخل في أي مكان من سورية وعليها أن توقف دعمها  لـ”جبهة النصرة” والفصائل المسلحة لأن ذلك لا يليق بعلاقات حسن الجوار كما يتناقض مع تفاهمات أستانا وسوتشي التي تؤكد على سيادة سورية ووحدة أراضيها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الجيش السوري عملياته العسكرية في أرياف إدلب وحلب متمكناً من استعادة السيطرة على عشرات المدن والقرى والتي كان آخرها مدينة “معرة النعمان” والتي تعتبر من أهم المراكز التي اتخذتها “جبهة النصرة” معقلاً لها في ريف إدلب الجنوبي خلال السنوات الفائتة.