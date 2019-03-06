سيارتان مجهولتان تهاجمان الباب الرئيسي لنادي الضباط في اللاذقية

قامت سيارتان مجهولتان يقودهما مسلحين إثنين بالهجوم على الباب الرئيسي لنادي الضباط على طريق الشاطئ في اللاذقية، عند الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الثلاثاء 5 -3 -2019.



و قال مصدر (فضل عدم الكشف عن هويته ) إن “مسلحين إثنين يقودان سيارتين الأولى نوع “سوزكي” والثانية نوع “دي هاتسون” هاجما الباب الرئيسي لنادي الضباط على طريق الشاطئ، وقاما برمي قنبلة و إطلاق الرصاص”.



وأوضح المصدر أن “حراس النادي تعاملوا مع الهجوم، و أطلقوا النار على السيارتين، حيث قُتل أحد المسلحين وألقي القبض على الآخر”.



ولفت المصدر إلى أن “المسلح الذي قُتل يحمل بطاقة تابعة لـ “لواء القدس”، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التي تطلق هاتين السيارتين الرصاص على الباب الرئيسي للنادي وتلوذا بالهرب”.



و أشار المصدر إلى أن “عناصر الشرطة ضربت طوقاً أمنياً حول المكان بعد الحادثة، و بدأت بتفتيش السيارات المارة”.

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يذكر أن “نادي الضباط تأسس عام 1979م. يعد أهم منشأة عسكرية ترفيهية للراحة والاصطياف، يتربع على مساحة 8 كم2 بطول 400 متر على شاطئ البحر”.