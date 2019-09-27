سيارة مجهولة تدهس عامل نظافة في دمشق وتلوذ بالفرار

تعرض عامل النظافة “عبد الرحمن زعيبة”، للدهس من قبل سيارة مجهولة صباح الخميس أثناء قيامه بأعمال التنظيف في نفق كفرسوسة بدمشق.



وكشف مصدر في محافظة دمشق أن “السيارة لاذت بالفرار والعامل تم نقله إلى مشفى المواساة، وهو في حالة حرجة جداً جراء تعرضه لرضوض وكسر في الجمجمة.” وأضاف المصدر أن السيارة مجهولة ولم يتم التعرف عليها وماتزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث .



وكان توفي أحد عمال النظافة في أواخر الشهر الثامن جراء سقوطه من أعلى الجسر في المتحلق الجنوبي أثناء قيامه بعمله.

كذلك أدى حادث مروري إلى وفاة امرأة (51 عاما ) بعد أن صدمتها تكسي عمومي، في منطقة العدوي بدمشق خلال الشهر الجاري.



يذكر أن سيارة مجهولة دهست الطفل تيم عثمان (10 أعوام) عند دوار المرفأ في مدينة اللاذقية أثناء محاولته عبور الشارع، ثم لاذ سائق السيارة بالفرار دون أن يفكر لبرهة بالوقوف لإسعاف الطفل.



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