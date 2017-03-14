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سيارات المستقبل بلا مقود ولا دواسات

كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أن سيارات المستقبل ستكون ذكية لا تسير بواسطة المقود ولا الدواسات، وقادرة على قيادة نفسها ذاتياً، وذكرت أنه قريباً جداً في نهاية السنة الجارية ستجوب هذه السيارات شوارع كاليفورنيا، مشيرة إلى أن شركات التكنولوجيا اختبرت، خلال الفترة الأخيرة، سيارات ذاتية القيادة في الشوارع الرئيسية لولاية كاليفورنيا. واقترحت السلطات المسؤولة عن هذه التجربة التي تعدّ الأولى من نوعها في العالم، لوائح تمكن أصحاب السيارات من دون سائق من استخدام طرق وشوارع كاليفورنيا.

وكالات

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