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سوني تكشف عن أرباحها القياسية في الربع الأول للعام المالي 2020

 كشفت شركة سوني عن تقريرها للربع الأول من العام المالي الجديد و أعلنت الشركة عن أعلى أرباح تشغيلية في تاريخها للربع الأول من العام المالي و ثاني أعلى صافي ربح لنفس الفترة الزمنية في تاريخها و قد وصل صافي الأرباح إلى 1.38 مليار دولار.


ويُشير الرسم البياني الذي نشرته شركة سوني إلى أن ربحية Playstation قد باتت تُشكل ثلث ربحية شركة سوني بأكملها و بنسبة 32% في المركز الثاني يأتي قسم أشباه الموصلات بنسبة 21% و في المركز الثالث يأتي قسم الخدمات المصرفية بنحو 20%.


الجدير بالذكر أن جهاز سوني المنزلي Playstation 4 نجح في تخطي حاجز 100 مليون وحدة مباعة في إنجازٍ تاريخي .