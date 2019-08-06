سوني تكشف عن أرباحها القياسية في الربع الأول للعام المالي 2020

كشفت شركة سوني عن تقريرها للربع الأول من العام المالي الجديد و أعلنت الشركة عن أعلى أرباح تشغيلية في تاريخها للربع الأول من العام المالي و ثاني أعلى صافي ربح لنفس الفترة الزمنية في تاريخها و قد وصل صافي الأرباح إلى 1.38 مليار دولار.



ويُشير الرسم البياني الذي نشرته شركة سوني إلى أن ربحية Playstation قد باتت تُشكل ثلث ربحية شركة سوني بأكملها و بنسبة 32% في المركز الثاني يأتي قسم أشباه الموصلات بنسبة 21% و في المركز الثالث يأتي قسم الخدمات المصرفية بنحو 20%.



الجدير بالذكر أن جهاز سوني المنزلي Playstation 4 نجح في تخطي حاجز 100 مليون وحدة مباعة في إنجازٍ تاريخي .