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سوني تطلق هاتفاً جديداً ب 6 كاميرات

نشرت مواقع متخصصة بشؤون التقنية معلومات تفيد بأن شركة "سوني" تتحضر لإطلاق هاتف بقدرات تصوير فائقة، تنافس فيه أحدث هواتف "سامسونغ" و"هواوي".


وأفادت أن الهاتف الجديد من نوع Xperia سيزود بكاميرا أساسية بست عدسات تتوزع في إطار مستطيل على الواجهة الخلفية للجهاز، فيها حساسات Timе-of-Flight التي تساعد على تقريب اللقطة دون ضياع في دقة الصورة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية ثنائية العدسة.

أما شاشة الهاتف فمن المتوقع أن تكون بمقاس 6.4 بوصة، بأبعاد 9:21، وبطاريته بسعة 4000 ميلي أمبير.

و المفترض أن يأتي هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 844 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية.