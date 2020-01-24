سوق دمشق للأوراق المالية تغلق على صفقة ضخمة على أسهم ام تي ان



أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول أول أمس الخميس بحجم قدره 113,261 سهماً، بقيمة تداولات إجمالية قاربت 640 مليون ليرة سورية، موزعة على 50 صفقة منها واحدة ضخمة على أسهم “MTN” بنحو 620 مليون ليرة.

وانخفض مؤشر سوق دمشق المثقّل بالقيمة السوقية “DWX” اليوم -23.53 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 5,884.74 نقطة، وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.4%.



وفقد مؤشر سوق دمشق المثقّل بالأسهم الحرة “DLX” اليوم 4.50 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 992.44 نقطة، بنسبة تغيّر سالبة قدرها 0.45%.



وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:



1 – شركة “MTN”: تم تداول 250 سهماً بقيمة قاربت 2 مليون ليرة من خلال 6 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 7,875.00 ل.س، مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة.



وجرى تنفيذ صفقة ضخمة واحدة بحجم قدره 75,000 سهم، وقيمة 620,100,000 ل.س، ليصبح إجمالي حجم التداول 75,250 سهماً بقيمة 622,167,000 ليرة عبر 7 صفقات، علماً أن الصفقة الضخمة لا تؤثر في احتساب السعر الوسطي للسهم.



2 – المصرف الدولي للتجارة والتمويل “IBTF”: تم تداول 27,590 سهماً بحدود 9.93 مليون ليرة سورية من خلال صفقة واحدة، ليغلق سهمه على سعر 360.00 ل.س، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.14%.



3 – بنك البركة – سورية “BBSY”: تم تداول 2,739 سهماً بنحو 2.4 مليون ليرة من خلال 13 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 866.12 ل.س، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.96%.



وأنهت السوق جلسة التداولات الماضية بحجم قدره 73,789 سهماً، موزعة على 141 صفقة، بقيمة تداولات قاربت 45.4 مليون ليرة، فيما انخفض المؤشر الأساسي -8.31 نقطة، مغلقاً على قيمة 5,908.27 نقطة، وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.14%.



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