سوق الذهب في سورية بحالة من الترقب .. فهل نشهد انخفاضاً جديداً بأسعاره؟

يشهد سوق الذهب حالة من الترقب بعد الانخفاض الملحوظ الذي شهدته أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين فقد وصل سعر غرام الذهب أمس عيار 21 مبيع 79000 ل.س وشراء 78500ل.س وسعر الغرام عيار 18 مبيع 67714 ل.س وشراء 67214 ل.س.



إلا أن ذلك لم يؤثر على حركة السوق، التي تشهد حالة من الركود في البيع والشراء حسب رأي أصحاب المحلات , بأن السوق يشهد حالة هدوء بشكل عام "ما في بيع ولا شرا "، وذلك نظرًا للحالة الاقتصادية وغلاء أسعار المواد الغذائية والسلع التجارية والأدوية، وهي تعد أساسيات حياة المواطن، في حين يعد الذهب من الكماليات.



ويضيف أصحاب المحلات :إن النقابة مغلقة منذ ثلاثة أشهر وهذا الأمر له دور كبير في تعطيل حركة البيع .





الثورة