سوزان نجم الدين ضيف شرف ختام مهرجان الأفلام القصيرة

أعلنت إدارة مهرجان "تري كور" للأفلام القصيرة جدا أن النجمة السورية سوزان نجم الدين ستكون ضيف شرف حفل ختام الدورة الخامسة في مصر الحادية والعشرين عالميا، والذي سيكون بمقر الجامعة البريطانية بالشروق.



وأعلن المهرجان أنه سيتم تكريم سوزان نجم الدين مع الفنانة الكبيرة لبلبة، والكاتب الروائي الكبير مجيد طوبيا صاحب الرواية التي اشتق منها الفيلم الخالد "أبناء الصمت".



وكشف الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان أنه تلقى إشادة مهمة بنجاح دورة المهرجان في مصر من الإدارة الفرنسية للمهرجان ، وأضاف انه سيتم الإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان خلال حفل الختام وقد توجه المهرجان بالشكر لكل شركاء التميز الذين قدموا الدعم للمهرجان وعلى رأسهم وزارة الثقافة والمعهد الفرنسي بالقاهرة والإسكندرية ومدرسة الجيزويت بالقاهرة وشركة نيو سوفت الشريك الرسمي وكذلك رجل الأعمال ناجي اسكاروس الذي يقدم جائزة لأفضل فيلم اجتماعي معروف ان حفل الافتتاح والختام ترعاهما الجامعة البريطانية الشريك الأكاديمي للمهرجان بقيادة السيد محمد فريد خميس رئيس مجلس الأمناء و الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة وبالتنسيق مع كلية الإعلام بالجامعة وعميدها الدكتور محمد شومان.



كان المهرجان قد كرم في حفل افتتاحه الفنانة الكبيرة سوسن بدر والفنان المتميز فتحي عبد الوهاب والفنان السورى الكبير فراس نعناع، وبلغ عدد الأفلام المشاركة في المهرجان ٢٠٥ فيلما من 4 قارات، ويرأس لجنة التحكيم السينمائي الكبير المخرج سمير سيف رئيس قسم السينما بكلية الإعلام بالجامعة البريطانية .