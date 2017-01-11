سورية والعراق تحدثان غرفة تجارية مشتركة

وقع رئيسا اتحاد غرفتي التجارة السورية غسان القلاع والعراقية جعفر رسول الحمداني على بروتوكول تأسيس غرفة تجارية مشتركة بين البلدين تضمن النظام الأساسي للغرفة لدفع العلاقات بينهما إلى المستوى الذي تستحقه.

ونصت الاتفاقية المشار إليها على تسهيل منح رجال الأعمال في كلا البلدين تأشيرة الدخول لأغراض تجارية وصناعية وتفعيل التعاون في مجال الاستثمار وتبادل الخبرات والقوانين واللوائح لتحسين مناخ الاستثمار.

ولا تعتبر هذه الغرفة بحسب نص الاتفاقية، بديلاً عن الاتحادات والغرف التجارية المعترف بها في كلا البلدين، وتمارس نشاطها تحت إشراف اتحادي غرف التجارة في البلدين.

وشددت الاتفاقية على ضرورة أن يلتزم الجانبان بالتعريف بالأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين وخاصة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمزايا الممنوحة للمستثمرين.

وتمت تسمية صادق عباس جهاكير رئيساً عن الجانب العراقي ومحمد العش رئيساً عن الجانب السوري، وتعقد الغرفة اجتماعين سنوياً.

ويهدف تأسيس الغرفة المشتركة إلى المساهمة بإعادة إنعاش التبادل التجاري بعد أن كان قد وصل إلى نحو خمسة مليارات ليرة عام 2011 وهو شبه متجمد حالياً بسبب سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المعابر الحدودية بين البلدين.

وكالات