سورية في المركز العاشر كأكبر احتياطي عربي للذهب متقدمة على الإمارات

كشفت آخر بيانات صادرة عن مجلس الذهب العالمي لشهر أبريل من العام 2019 ارتفاعا ملحوظا باحتياطات الذهب القطرية التي زادت بمقدار 10 أطنان تقريبا منذ شهر فبراير الفائت.



كما زادت الاحتياطات المصرية من الذهب بنسبة ضئيلة، بينما لم تظهر البيانات تغيرا ملحوظا لدى باقي الاحتياطيات العربية.



وكشفت بيانات المجلس أن احتياطات العراق من الذهب بلغت في نهاية الربع الثالث من 2018 نحو 96.3 طن، ما سمح له بالتقدم على اقتصادات عربية غنية باحتياطات المعدن النفيس، بينما تقدمت سوريا على الإمارات حيث احتلت سوريا المركز العاشر بـ 25 طناً من المعدن النفيس.



وأظهر أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم اشترت خلال 2018 نحو 651.5 طن من الذهب، مشيرا إلى أن روسيا وتركيا رفعتا احتياطاتهما منه على حساب الدولار.



يشار إلى أن الذهب يعد جزءا من الاحتياطات الدولية المؤلفة عادة من النقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.



المصدر: WGC